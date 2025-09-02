مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"كلام مش مظبوط".. شوبير يفجر مفاجأة حول الشرط الجزائي لـ ريبيرو وتحرك الأهلي

11:55 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ريبيرو
  • عرض 11 صورة
    ريبيرو
  • عرض 11 صورة
    ريبيرو
  • عرض 11 صورة
    ريبيرو
  • عرض 11 صورة
    خوسيه ريبيرو
  • عرض 11 صورة
    ريبيرو
  • عرض 11 صورة
    ريبيرو (1)
  • عرض 11 صورة
    ريبيرو
  • عرض 11 صورة
    الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
  • عرض 11 صورة
    المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة حول وجود شرط جزائي، في عقد الإسباني خوسيه ريبيرو، مع النادي الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي رحيل المدير الفني الإسباني، وتوجيه الشكر له بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، بسبب النتائج السلبية.

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "كل ما يدور حول عدم وجود شرط جزائي في عقد ريبيرو أول 3 أشهر، ليس له أساس من الصحة".

وأضاف "شوبير": "المدرب له شرط جزائي وهناك مفاوضات بين الطرفين في الوقت الحالي، للحد من قيمته".

وأضاف: "غدًا سيتم الانتهاء من فترة الراحة بالنسبة لمران الأهلي، ولم يأتي مدرب أجنبي، وبالتالي عماد النحاس هو من سيتولى تدريب الأحمر في الفترة المقبلة، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي".

واختتم تصريحاته: "عماد النحاس سيختار الجهاز المعاون من قطاع الناشئين، بالاتفاق مع لجنة الكرة لحين وضوح رؤية الجهاز الفني الجديد".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أحمد شوبير النادي الأهلي ريبيرو رحيل ريبيرو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رغم تخطيه 3500 دولار عالميا.. لماذا لم تقفز أسعار الذهب في مصر؟