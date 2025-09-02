كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة حول وجود شرط جزائي، في عقد الإسباني خوسيه ريبيرو، مع النادي الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي رحيل المدير الفني الإسباني، وتوجيه الشكر له بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، بسبب النتائج السلبية.

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "كل ما يدور حول عدم وجود شرط جزائي في عقد ريبيرو أول 3 أشهر، ليس له أساس من الصحة".

وأضاف "شوبير": "المدرب له شرط جزائي وهناك مفاوضات بين الطرفين في الوقت الحالي، للحد من قيمته".

وأضاف: "غدًا سيتم الانتهاء من فترة الراحة بالنسبة لمران الأهلي، ولم يأتي مدرب أجنبي، وبالتالي عماد النحاس هو من سيتولى تدريب الأحمر في الفترة المقبلة، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي".

واختتم تصريحاته: "عماد النحاس سيختار الجهاز المعاون من قطاع الناشئين، بالاتفاق مع لجنة الكرة لحين وضوح رؤية الجهاز الفني الجديد".