تختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري بإقامة ثلاث مباريات إذ يستضيف فريق وادي دجلة نظيره طلائع الجيش.

ويستضيف فريق الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم نظيره سيراميكا كليوباترا فيما يحل حرس الحدود ضيفًا على نظيره سموحة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1) الزمالك: 16 نقطة

2) المصري: 14 نقطة

3) وادي دجلة: 11 نقطة

4) بيراميدز: 11 نقطة

5) مودرن سبورت: 11 نقطة

6) إنبي: 10 نقاط

7) سيراميكا كليوباترا: 10 نقاط

8) بتروجت: 10 نقاط

9) زد: 9 نقاط

10) طلائع الجيش: 9 نقاط

11) غزل المحلة: 8 نقاط

12) حرس الحدود: 8 نقاط

13) البنك الأهلي: 7 نقاط

14) الجونة: 7 نقاط

15)سموحة: 7 نقاط

16) الأهلي: 6 نقاط

17) الاتحاد: 5 نقاط

18) كهرباء الإسماعيلي: 5 نقاط

19) المقاولون: 4 نقاط

20) الإسماعيلي: 4 نقاط

21) فاركو: 3 نقاط

