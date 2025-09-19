مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 1
16:00

المنصورة

جميع المباريات

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

06:53 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

الأهلي وسيراميكا

تختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري بإقامة ثلاث مباريات إذ يستضيف فريق وادي دجلة نظيره طلائع الجيش.

ويستضيف فريق الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم نظيره سيراميكا كليوباترا فيما يحل حرس الحدود ضيفًا على نظيره سموحة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1) الزمالك: 16 نقطة

2) المصري: 14 نقطة

3) وادي دجلة: 11 نقطة

4) بيراميدز: 11 نقطة

5) مودرن سبورت: 11 نقطة

6) إنبي: 10 نقاط

7) سيراميكا كليوباترا: 10 نقاط

8) بتروجت: 10 نقاط

9) زد: 9 نقاط

10) طلائع الجيش: 9 نقاط

11) غزل المحلة: 8 نقاط

12) حرس الحدود: 8 نقاط

13) البنك الأهلي: 7 نقاط

14) الجونة: 7 نقاط

15)سموحة: 7 نقاط

16) الأهلي: 6 نقاط

17) الاتحاد: 5 نقاط

18) كهرباء الإسماعيلي: 5 نقاط

19) المقاولون: 4 نقاط

20) الإسماعيلي: 4 نقاط

21) فاركو: 3 نقاط

"عودة ياسر إبراهيم".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

محمد صلاح ينتظر رقمين قياسيين ضد إيفرتون

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

