تشكيل متوقع وموعد.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وسيراميكا

ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتصحيح الأوضاع في الدوري المحلي، حيث لم يفز سوى في مباراة واحدة ضمن 5 مواجهات خاضها حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي

يُنقل لقاء المارد الأحمر وسيراميكا كليوباترا عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري، حيث تُبث المباراة على قناة "أون سبورت 1".

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - ياسين مرعي - أحمد حسن كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: تريزيجيه - محمد شريف - أشرف بن شرقي.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا

حكم المباراة: محمد وفا.

مساعد أول: سامي هلهل.

مساعد ثان: يوسف البساطي.

حكم رابع: عبد الرحمن صالح.

حكم فيديو: طارق مجدي

مساعد حكم فيديو: حسام عزب.

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري

يحتل المارد الأحمر المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما جاء سيراميكا سابعا برصيد 10 نقاط.

