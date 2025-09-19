مباريات الأمس
ورق صغير بأثر كبير.. شريف إكرامي يعلن توقيع كتابه "برشامة"

03:59 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
    شريف إكرامي يوقع عقد كتابه برشامة (1)
    شريف إكرامي يوقع عقد كتابه برشامة (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - هند عواد:

أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، توقيع عقد نشر كتاب من تأليفه، يحمل اسم "برشامة".

ونشر شريف إكرامي صورته عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وكتب: "مشاعر متلخبطة وإحساس جديد عليّ، مش مجرد توقيع، ولا مجرد كتاب".

وأضاف: "ده جزء مني ومن الرحلة اللي لسه مكملة، هيطلع للنور مع دار ريشة للنشر، برشامة.. ورق صغير بأثر كبير".

شريف إكرامي كتابة شريف إكرامي توقع عقد كتاب شريف إكرامي برشامة
