ورق صغير بأثر كبير.. شريف إكرامي يعلن توقيع كتابه "برشامة"

كتبت - هند عواد:

أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، توقيع عقد نشر كتاب من تأليفه، يحمل اسم "برشامة".

ونشر شريف إكرامي صورته عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وكتب: "مشاعر متلخبطة وإحساس جديد عليّ، مش مجرد توقيع، ولا مجرد كتاب".

وأضاف: "ده جزء مني ومن الرحلة اللي لسه مكملة، هيطلع للنور مع دار ريشة للنشر، برشامة.. ورق صغير بأثر كبير".

