ورق صغير بأثر كبير.. شريف إكرامي يعلن توقيع كتابه "برشامة"
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتبت - هند عواد:
أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، توقيع عقد نشر كتاب من تأليفه، يحمل اسم "برشامة".
ونشر شريف إكرامي صورته عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وكتب: "مشاعر متلخبطة وإحساس جديد عليّ، مش مجرد توقيع، ولا مجرد كتاب".
وأضاف: "ده جزء مني ومن الرحلة اللي لسه مكملة، هيطلع للنور مع دار ريشة للنشر، برشامة.. ورق صغير بأثر كبير".
اقرأ أيضًا:
"تعرض للضرب".. فيريرا يكشف كواليس حديثه مع خوان بيزيرا
بقيادة صلاح.. أفضل تشكيل فانتازي للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة
فيديو قد يعجبك: