6 قضايا بالعملة الصعبة.. ماذا يحتاج الزمالك لفك القيد قبل يناير؟

يواجه نادي الزمالك أزمة كبيرة بعد تراكم 6 قضايا مختلفة ضده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مما أدى إلى صدور قرارات بإيقاف القيد مؤخرًا لصالح عدد من المدربين واللاعبين السابقين.

بين هذه القضايا البرتغالي جوزيه جوميز ومساعدوه، والسويسري كريستيان جروس، والدولي التونسي فرجاني ساسي.

وتبقى أزمة القضايا المرفوعة أمام فيفا إحدى أبرز التحديات التي يتعين على الزمالك تجاوزها سريعًا لضمان الاستقرار الفني والإداري وعودة النادي إلى مساره الطبيعي.

وتأتي هذه القضايا نتيجة مستحقات مالية متأخرة لم يتم سدادها في المواعيد المحددة، رغم منح النادي أكثر من مهلة للتسوية.

وتشمل القضايا الحالية:

قضية جوزيه جوميز:

مطالبة مالية كبيرة بخصوص الرواتب المتأخرة ويصل المقابل المالي إلى 120 ألف دولار.

مساعدو جوميز:

مستحقات ورواتب لم تُسدد خلال فترة عملهم مع الجهاز الفني، وتقدر بقيمة 40 ألف دولار.

قضية كريستيان جروس:

أحكام نهائية بخصوص رواتب متأخرة ومكافآت لم يتم الوفاء بها وتصل قيمتها إلى 140 ألف دولار.

فرجاني ساسي:

مستحقات تقترب من 450 ألف دولار، تسببت في تفعيل قرار إيقاف قيد الزمالك رسميًا.

هذه القضايا مجتمعة دفعت «فيفا» لإخطار الزمالك بضرورة سداد المستحقات أو الوصول إلى تسويات عاجلة، بعدما تقرر إيقاف القيد لمدة 3 فترات الانتقالات المقبلة، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الإدارة الحالية التي تسعى لإتمام صفقات تدعيمية قبل الموسم الجديد.

وتعمل الإدارة القانونية للنادي على فتح خطوط تفاوض مع الأطراف المتضررة، أملاً في الوصول إلى حلول ودية وتخفيف الأعباء المالية، خاصة أن استمرار إيقاف القيد قد يؤثر بشكل مباشر على جاهزية الفريق في المنافسات المحلية والقارية.