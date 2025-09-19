القاهرة ـ مراسل مصراوي:

طلب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي القدوم لمقر القلعة الحمراء للاجتماع معه.

مصدر مطلع أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، أن الجلسة تطرقت إلى الحديث عن الوضع الحالي للفريق الأول لكرة القدم والانتخابات المقبلة.

موعد انتخابات النادي الأهلي

انتخابات النادي الأهلي من المقرر لها يومي 30 و 31 أكتوبر بحيث إذا لم يكتمل النصاب القانوني في اليوم الأول يكون الانتخاب في اليوم التالي مباشرة.

سيد عبد الحفيظ كان قد أعلن الأهلي في شهر أغسطس 2023 رحيله من منصه كمدير للكرة بالفريق الأول بعد فترة شهدت إنجازات كثيرة.

وبحسب تصريحات المصدر ذاته والمشهد الحالي بالنادي الأهلي فهناك ثلاثة مناصب قد تكون الخطوة المقبلة لسيد عبد الحفيظ وربما تم الحديث عنها خلال الجلس التي عقدت يوم أمس الخميس.

وأوضح المصدر أن المناصب الثلاثة هي تواجد سيد عبد الحفيظ بقائمة محمود الخطيب بالانتخابات المقبلة حال عدول رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي عن قراره بعدم خوض الانتخابات وفي ظل رغبة الأول في الترشح بالانتخابات المقبلة وربما يتم تعيين عبدالحفيظ نائبًا للمشرف العام على الكرة محمود الخطيب في ظل الحالة الصحية للأخير أو منسقًا عامًا لقطاع كرة القدم.

ترتيب الأهلي في الدوري

ولا يعيش فريق كرة القدم بالنادي الأهلي أفضل فتراته بالموسم الجاري إذ يحتل المركز16 بجدول المسابقة بعدما جمع 6 نقاط خلال الخمس جولات الأولى.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي يستضيف نظيره سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

