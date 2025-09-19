"لا يا بيبو لا".. لافتات لمحمود الخطيب في الجمعية العمومية للأهلي (صور)

كتب - محمد القرش:

تصوير - يوسف محمد

توافد أعضاء النادي الأهلي على المقر الرئيس بالجزيرة اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وكان الأهالي أعلن عن الترتيبات الخاصة لأعضاء الجمعية العمومية، والتي يتم العمل عليها قبل إقامة الجمعية العمومية، حيث بدأ التصويت من التاسعة صباحًا وينتهي السابعة مساء.

ترتيبات الأهلي للجمعية العمومية

- التصويت يبدأ من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء.

- كشوف بأسماء الأعضاء في أماكن بارزة للتعرف على رقم اللجنة.

- نقاط استعلام إضافية للتعرف على رقم اللجنة.

- مد العمل بإدارة الاشتراكات للسابعة مساءً بجميع الفروع.

- مرافقين لتوجيه الأعضاء إلى مقر اللجان.

- عملية التصويت تستغرق 5 دقائق تقريبا، ولا يلزم العضو البقاء لنهاية الاجتماع.

- إشراف قضائي كامل على عملية التصويت وفرز الأصوات.

- توفير جراجات الأوبرا والمعلمين والمحافظة بالمجان لخدمة الأعضاء.

- توزيع كتيب يتضمن تعديلات لائحة النادي بكافة الأفرع

- أوتوبيسات بالمجان لنقل الأعضاء من مدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة لمقر النادي بالجزيرة.

-عربات جولف أمام البوابات لنقل الأعضاء إلى مقر اللجان.

-توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

-المنافذ تعمل بكامل طاقاتها لخدمة الأعضاء على مدار اليوم.

-توفير أماكن جلوس جديدة وخدمات ترفيهية لصغار السن.

-توفير سيارة إسعاف وخدمات طبية على مدار اليوم.

-غرفة عمليات ومتابعة مستمرة لحل أي معوقات تواجه الأعضاء.