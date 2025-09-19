"تعرض للضرب".. فيريرا يكشف كواليس حديثه مع خوان بيزيرا

"لا يا بيبو لا".. لافتات لمحمود الخطيب في الجمعية العمومية للأهلي (صور)

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف يانيك فيريرا المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، عن أمر تحدث عنه مع المحترف البرازيلي بصفوفه خوان بيزيرا.

وردّ فيريرا على حصول بيزيرا على ثلاث بطاقات صفراء خلال الجولات الماضية بقوله:"اللاعب يتعرض للضرب ويحصل على ركلات حرة وأحيانًا يتعصب".

وأتم مدرب الزمالك:"تحدثنا معه لأن البطاقات التي حصل عليها كان من الممكن تفاديها".

وسيغيب خوان بيزيرا عن مباراة فريق الزمالك المقبلة في الدوري أمام الجونة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

