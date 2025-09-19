مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
16:00

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

"تعرض للضرب".. فيريرا يكشف كواليس حديثه مع خوان بيزيرا

10:38 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
  • عرض 12 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (4)
  • عرض 12 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
  • عرض 12 صورة
    البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا
  • عرض 12 صورة
    خوان ألفينا
  • عرض 12 صورة
    خوان ألفينا
  • عرض 12 صورة
    خوان ألفينا (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفال خوان ألفينا بهدفه الأول مع الزمالك (5)
  • عرض 12 صورة
    احتفال خوان ألفينا بهدفه الأول مع الزمالك (4)
  • عرض 12 صورة
    خوان ألفينا_1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف يانيك فيريرا المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، عن أمر تحدث عنه مع المحترف البرازيلي بصفوفه خوان بيزيرا.

وردّ فيريرا على حصول بيزيرا على ثلاث بطاقات صفراء خلال الجولات الماضية بقوله:"اللاعب يتعرض للضرب ويحصل على ركلات حرة وأحيانًا يتعصب".

وأتم مدرب الزمالك:"تحدثنا معه لأن البطاقات التي حصل عليها كان من الممكن تفاديها".

وسيغيب خوان بيزيرا عن مباراة فريق الزمالك المقبلة في الدوري أمام الجونة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

اقرأ أيضًا:

"وصولاً لإمام وفتوح وعصام صاصا".. محمد صلاح ويوسف الشريف على رأس 5 صداقات بين لاعبي الكرة والفنانين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان بيزيرا يريرا لزمالك لجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان