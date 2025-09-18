موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد فوزه على الإسماعيلي

مهاجم 17 عامًا.. النحاس يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

"نمبر وان".. زوجة حسام عبدالمجيد تعلق على فوز الزمالك اليوم

مالية كفر الزيات تقسو على الترسانة برباعية في دوري المحترفين

مع أنباء عودته للأهلي.. مشجع يروي قصة "انسانية" لسيد عبدالحفيظ مع شاب سوداني

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي نادي الزمالك بنظيره الجونة يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بينما يدخل الجونة اللقاء وهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

نتيجة مباراة الإسماعيلي والزمالك

وحقق نادي الزمالك فوزا مستحقاً في وقت سابق من مساء اليوم الخميس على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-0، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري المصري.

اقرأ أيضًا:

مشهد إنساني.. مشجع كفيف يتابع الزمالك مع أطفاله

نجم الزمالك السابق: 700 ألف ثمن حملة تشويهي عند الجمهور



