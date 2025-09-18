مباريات الأمس
إعلان

طبيب يكشف طبيعة مرض إمام عاشور.. ومدة غيابه المحتملة

02:45 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب - محمد الميموني:

كشف الدكتور عصام رشاد، أخصائي أمراض الباطنة، عن طبيعة إصابة مرض نجم الأهلي إمام عاشور ومدة غيابه المتوقعة.

وكان أحمد جاب الله، طبيب فريق الأهلي، كشف أن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور أثبتت تعرضه لعدوى فيروسية "فيروس A"، لمزيد من التفاصيل عن المرض.. اضغط هنا

وقال رشاد في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس:"فيروس A الذي أصيب به إمام عاشور هو واحد من 5 فيروسات كبدية وبائية يصيب الكبد وينتقل للإنسان عن طريق الطعام أو الشراب الملوث بالفيروس".

وأضاف طبيب فريق الأهلي"ممكن تكون أعراضه خفيفة مثل الإنفلونزا أو أعراض فقدان الشهية وارتفاع في نسب الحرارة وترجيع شديدة وممكن الفيروس يفضل أسبوعين وساعات ٨ أسابيع على حسب الحالة".

وأتم رشاد،:"المريض بالفيروس ممكن يظل به لمدة ٨ أسابيع على حسب تطورات حالته ويحتاج إلى راحة تامة وعلاج تدعيمي للفيروس".

اقرأ أيضًا:

