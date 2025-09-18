تضامن واقتحام ستوديو.. علاقة شيكابالا بنجوم الأهلي

كتبت-هند عواد:

استضاف محمود شيكابالا، قائد الزمالك السابق ورئيس نادي G الناشط في القسم الثاني، نجم الأهلي السابق طاهر أبو زيد، خلال مباراة الفريق ضد "مستقبل وطن".

ونشر شيكابالا صورته مع طاهر أبو زيد وطارق يحيى نجم الزمالك السابق، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فخور بتواجد أسطورتين من أساطير كرة القدم، الكابتن طاهر أبو زيد والكابتن طارق يحيى، والحمد لله على الفوز اليوم على الفريق المحترم "مستقبل وطن"، وأشكرهم على أدائهم".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها شيكابالا مع أحد نجوم الأهلي، إذ إنه فاجأ مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق وزوجته، عندما اقتحم ستوديو برنامج "صاحبة السعادة".

وبعد اعتزال شيكابالا، قال مؤمن زكريا في مداخلة هاتفية على قناة "إم بي سي مصر": "أنا بحبك أوي يا شيكابالا، شيكابالا واحد بس والله مفيش غيره".

وتضامن شيكابالا مع إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي السابق، بعد أزمته الأخيرة التي تسببت في خضوعه لعقوبة الحبس، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "الكابتن إبراهيم سعيد من أبرز مدافعي جيله، وتاريخه مع الكرة المصرية ما يقدرش حد ينكره.. النهاردة، وهو بيمر بأزمة، مش مقبول نشوف شماتة أو استغلال للموقف للهجوم عليه".

وأضاف: "الأصول بتقول نقف جنب اللي محتاج مساندة نفسية، مش نرمي عليه حجارة.. كلنا ممكن نغلط، وكلنا ممكن نعدي بلحظات ضعف.. وبدعيله من قلبي إن ربنا يفك كربه، ويطلع من الأزمة أقوى من الأول".

