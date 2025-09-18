نتائج مباريات أمس من الدور ربع النهائي لبطولة المفتوحة للإسكواش

"سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A

اختتمت أمس الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي لبطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025 على الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة، وسط أجواء سيطرت عليها الحماس بدرجة كبيرة.

وشهدت مباريات الدور ربع النهائي لبطولة الإسكواش العديد من النتائج المفاجئة، منها تمكن اللاعب البيروفي دييجو إلياس، المصنف الثاني عالميًا، من الفوز على الإنجليزي جونا براينت، المصنف الثامن والعشرين عالميًا، بنتيجة 3-0 بواقع 11-5 / 11-8 / 11-2 في مباراة استغرقت 38 دقيقة، ليحجز مكانه في الدور نصف النهائي.

وفي السياق ذاته، نجح الفرنسي فيكتور كروان، المصنف الحادي عشر عالميًا، في تحقيق الفوز على حساب المصري فارس دسوقي، المصنف الخامس عشر عالميًا، ليضمن الصعود إلى نصف نهائي البطولة.

وعلى صعيد السيدات، شهدت المباريات مفاجآت كبيرة، حيث نجحت المصرية فيروز أبو الخير، المصنفة الحادية عشرة عالميًا، بعد الفوز على مواطنتها نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا وحاملة لقب النسخة الماضية من البطولة، لتضمن التأهل إلى نصف النهائي، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

كما ضمنت أمينة عرفي، المصنفة الرابعة عالميًا، مكانها في المربع الذهبي بعد الفوز على الماليزية سيفا سانجاري، بأداء مميز يؤكد تفوق المواهب المصرية على الساحة العالمية.

وسجلت المصرية فيروز أبو الخير، المصنفة الحادية عشرة عالميًا، واحدة من أكبر المفاجآت بعد الفوز على مواطنتها نور الشربيني، بنتيجة 3-2 بواقع 11-8 / 8-11 / 9-11 / 11-8 / 11-5 في مباراة قوية استغرقت 64 دقيقة، لتضمن مكانها في المربع الذهبي.

وتمكنت أمينة عرفي، المصنفة الرابعة عالميًا، من الفوز على الماليزية سيفا سانجاري سوبرامانيام، المصنفة السابعة عالميًا، بنتيجة 3-1 بواقع 11-6 / 11-8 / 4-11 / 11-9 في مباراة استغرقت 62 دقيقة، لتتأهل إلى نصف النهائي.