مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

- -
08:30

تونس‎

جميع المباريات

إعلان

"فقدت بريقها".. تعليق مثير للجدل من ميدو عن مباراة الزمالك والإسماعيلي

01:26 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

ميدو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث أحمد حسام “ميدو”، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن مباراة الأبيض والإسماعيلي التي ستقام الخامسة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وقال ميدو عبر برنامجه "أوضة اللبس"، أن مباراة الزمالك والإسماعيلي لم تعد تحمل نفس البريق والقيمة التي كانت تميزها في السابق، بعدما كانت تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة وطابع خاص ينتظره عشاق الفريقين.

وأضاف ميدو أنه كان له شرف تدريب الزمالك والإسماعيلي من قبل، مشيرًا إلى أن المواجهات بينهما كانت دائمًا مليئة بالندية والإثارة، لكن تراجع الإسماعيلي في السنوات الأخيرة أفقد المباراة كثيرًا من رونقها.

وتمنى ميدو أن يستعيد الإسماعيلي مكانته المعهودة كمنافس قوي للأهلي والزمالك، مؤكدًا أن عودة الدراويش لسابق عصرهم سيكون إضافة كبرى لكرة القدم المصرية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك والإسماعيلي تصريحات ميدو مباراة الزمالك والإسماعيلي ميدو الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان