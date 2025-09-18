"فقدت بريقها".. تعليق مثير للجدل من ميدو عن مباراة الزمالك والإسماعيلي

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث أحمد حسام “ميدو”، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن مباراة الأبيض والإسماعيلي التي ستقام الخامسة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وقال ميدو عبر برنامجه "أوضة اللبس"، أن مباراة الزمالك والإسماعيلي لم تعد تحمل نفس البريق والقيمة التي كانت تميزها في السابق، بعدما كانت تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة وطابع خاص ينتظره عشاق الفريقين.

وأضاف ميدو أنه كان له شرف تدريب الزمالك والإسماعيلي من قبل، مشيرًا إلى أن المواجهات بينهما كانت دائمًا مليئة بالندية والإثارة، لكن تراجع الإسماعيلي في السنوات الأخيرة أفقد المباراة كثيرًا من رونقها.

وتمنى ميدو أن يستعيد الإسماعيلي مكانته المعهودة كمنافس قوي للأهلي والزمالك، مؤكدًا أن عودة الدراويش لسابق عصرهم سيكون إضافة كبرى لكرة القدم المصرية.