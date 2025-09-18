مباريات الأمس
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

12:50 ص الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وسوف تقام المباراة على ستاد هيئة قناة السويس.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1"، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي الإسماعيلي الزمالك
