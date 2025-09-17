4 غيابات بصفوف الزمالك قبل مباراة الإسماعيلي .. ما الأسباب؟

كتب - محمد عبد السلام:

يستعد الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي في الخامسة من مساء غد الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، وسط غيابات مؤثرة في صفوف الفريق بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

ويغيب عن صفوف الفريق الأبيض أربعة لاعبين، يتصدرهم المدافع محمود حمدي "الونش" الذي لا يزال موقوفًا نتيجة الطرد الذي ناله في لقاء وادي دجلة بالجولة الخامسة، على أن يعود للمشاركة في لقاء القمة المرتقب أمام الأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري.

كما يستمر غياب لاعب الوسط محمد شحاتة، الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وهي نفس الإصابة التي حرمته من الظهور في لقاء المصري البورسعيدي الأخير، والذي انتهى بفوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد.

ويفتقد الزمالك أيضًا خدمات الثنائي محمود جهاد وأحمد ربيع، حيث لم يتعافَ الأول بشكل كامل، بينما يواصل الثاني برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويدخل الزمالك اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بعدما حقق أربعة انتصارات أمام فرق سيراميكا، مودرن سبورت، فاركو، والمصري البورسعيدي، إلى جانب تعادل أمام المقاولون العرب، وهزيمة أمام وادي دجلة.