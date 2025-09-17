تحدث آدم وطني وكيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إمام عاشور، عن أزمته الأخيرة مع مسؤولي القلعة الحمراء بعد قرارهم بوقف التعامل معه بعد رحيل المهاجم وسام أبو على في الميركاتو الصيفي الأخير.

وشهدت الساعات الماضية، حالة من التوتر بين آدم وطني وكيل إمام عاشور والأهلي، خاصة في ظل رغبة مسؤولي الأحمر في تجديد عقد اللاعب.

ورد آدم وطني في تصريحات عبر "مصراوي"، اليوم الأربعاء، عن وقف الأهلي للتعامل معه: "قرار النادي الأهلي بوقف التعامل معي هو عدم احترام للاعب، وبالنسبة لي هذا لا يفرق معي، ولكن عليهم إحترام إمام عاشور لإنه يستحق".

وواصل: "إمام عاشور أفضل لاعب في مصر وإفريقيا بلا جدال، وإذا أرادوا تمديد عقده عليهم التواصل معي، وعلي النادي الأهلي احترام رغبتنا".

وأردف أدم وطني تصريحاته: " أضع مصلحة اللاعب أولًأ، وإذا أراد اللاعب الرحيل سأستخدم قوتي لأحقق له مستقبل أفضل".

واختتم: " الأهلي حتى هذه اللحظة لم يفاتحني في التجديد، وأستطيع جلب 10 عروض له من الدوريات الأوروبية الكبري".

يذكر أن إمام عاشور يتبقي له موسمين مع النادي الأهلي بخلاف الموسم الجاري، ولا يحق له الرحيل إلا بموافقة مسؤولي النادي في حال وصول عرض له.

اقرأ أيضًا:

"علامات تجارية وإعلانات".. كيف تعيش زوجات النجوم العالميين لكرة القدم بالسعودية؟

25 صورة ترصد كيف طوّر محمد صلاح بنيته الجسدية المذهلة

"بدرجة رجل أعمال".. 20 صورة ترصد استثمارات ميدو بجانب كرة القدم