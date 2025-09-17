كتب - نهى خورشيد

استئناف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته الجادة لمباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها مساء الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وشهد مران القلعة الحمراء اليوم والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة تركيزاً على الجوانب البدنية والفنية؛ إذ استهل اللاعبون التدريبات بجلسة إحماء وأحمال خفيفة، قبل الانتقال إلى تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على تنفيذ بعض الخطط التكتيكية.

وعلى مستوى حراس المرمى، خاض الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا إلى جانب الحارس الشاب حازم جمال، تدريبات قوية تحت إشراف أمير عبد الحميد مدرب الحراس.

في المقابل، واصل المدافع المغربي أشرف داري برنامجه التأهيلي على أرضية ملعب التتش تحت إشراف الطاقم الطبي، في إطار خطة تجهيزه للعودة التدريجية إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد لمباريات دوري نايل.