"بدرجة رجل أعمال".. 15 صورة ترصد استثمارات ميدو بجانب كرة القدم

لا يقتصر أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، استثماراته الشخصية داخل الملاعب فقط، بل تمتد للعقارات بخلاف عمله الإعلامي والتحليل الفني.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز استثمارات ميدو داخل وخارج مجاله الكروي كالتالي:

- يمتلك أحمد حسام ميدو مشروعًا خاصا بمسمى " THE MAKER "، ويعمل هذا المشروع على تسليط الضوء على المواهب والناشئين في مختلف محافظات مصر وتدريبهم لمنحهم فرصة الاحتراف بالدوريات الأوروبية.

- يساهم ميدو في نادي بارالمينيا القبرصي، وذلك ضمن توسعة استثماراته خارج البلاد، حيث أعلن في شهر مايو الماضي عن بداية مشروعه الجديد داخل نادي بارالمينيا القبرصي للمساعدة في احتراف اللاعبين المصريين بأوروبا عبر بوابة النادي.

وكتب ميدو عبر حسابه في انستجرام: "في ظل حرصي على التوسع في الاستثمار في مجال كرة القدم أتشرف بأن أعلن عن بدء مشروعي الجديد مع نادي Enosis paralimni المشارك في الدوري القبرصي الممتاز ومن خلال هذه الخطوة سأعطي فرصة للاعبين صغار السن لصقل موهبتهم واتخاذ خطواتهم الأولى في أوروبا تمهيدا لنقلهم للخمس دوريات الكبرى".

- يعمل ميدو في مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامجه "أوضة اللبس"، والذي يعرض على قناة النهار.

- بجانب تحليله بعض المباريات الهامة بمختلف الدوريات، حيث سبق وتواجد في تحليل مباريات الدوري السعودي والمصري والدوريات الأوروبية.

