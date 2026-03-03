اجتماع هام لوزير الشباب والرياضة بشأن ستاد النادي المصري الجديد

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع ستاد النادي المصري البورسعيدي الجديد، في إطار متابعة الوزارة المستمرة لمعدلات الإنجاز بالمشروعات القومية الرياضية.

وحضر الاجتماع مسؤولو شركة وادي النيل للمقاولات، حيث تم استعراض نسب التنفيذ الفعلية مقارنة بالجدول الزمني المعتمد، إلى جانب مناقشة الخطط التشغيلية للمرحلة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال الأعمال وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية.

وأكد جوهر نبيل أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى الجمهورية، بدعم مباشر من القيادة السياسية، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء منشآت رياضية حديثة تواكب المعايير الدولية، وتوفر بيئة آمنة ومتطورة لخدمة الرياضيين والجماهير.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لضمان إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات القومية، لا سيما الرياضية، والتي تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.