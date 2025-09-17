مصراوي يكشف حقيقة رغبة مروان عطية في الرحيل عن الأهلي

"أحصل على حقي".. أول تعليق من الغندور بعد استدعائه للتحقيق

القاهرة - مصراوي:

كشف مصدر مقرب من مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مروان عطية لم يخطط للرحيل عن الأهلي، ولم يطلب من أي وكيل أن يبحث له عن عروض، كل ما قيل غير صحيح".

واختتم المصدر: "اللاعب تلقى العديد من العروض خلال آخر عامين، لكن كل مرة لا يتحدث عنها ولا يظهرها للإعلام، فالأولوية في كل مرة تكون الاستمرار في الأهلي".

