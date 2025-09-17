مباريات الأمس
مصراوي يكشف حقيقة رغبة مروان عطية في الرحيل عن الأهلي

04:54 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
القاهرة - مصراوي:

كشف مصدر مقرب من مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مروان عطية لم يخطط للرحيل عن الأهلي، ولم يطلب من أي وكيل أن يبحث له عن عروض، كل ما قيل غير صحيح".

واختتم المصدر: "اللاعب تلقى العديد من العروض خلال آخر عامين، لكن كل مرة لا يتحدث عنها ولا يظهرها للإعلام، فالأولوية في كل مرة تكون الاستمرار في الأهلي".

اقرأ أيضًا:

فرصتان ذهبيتان لمسار في دوري أبطال أفريقيا

منذ 22 عامًا.. رقم سلبي للأهلي في الدوري المصري

والدته عملت خادمة وطاهية.. كريستيانو رونالدو من الفقر إلى الثراء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مروان عطية الأهلي رحيل مروان عطية عن الأهلي حقيقة رحيل مروان عطية
