كتب- محمد خيري:

كشف أكرم توفيق لاعب فريق الأهلي السابق، والشمال القطري الحالي، رأيه في اختيار أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره.

وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية لقناة الكأس القطرية، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي وأسطورة الكرة المصرية، يتفوق على محمد صلاح من حيث التاريخ، الأرقام، البطولات، والشعبية الجارفة التي يتمتع بها داخل مصر وخارجها.

وأوضح أكرم في تصريحاته: "محمد صلاح نجم عالمي كبير، وما حققه في أوروبا إنجاز غير مسبوق، لكن عندما نتحدث عن التاريخ الكامل للكرة المصرية، فمحمود الخطيب يتفوق من حيث التأثير المحلي والشعبي والبطولات".

