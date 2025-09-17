مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

- -
19:45

نادي بافوس

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

"الخطيب أم صلاح".. أكرم توفيق يثير الجدل بأفضل لاعب بتاريخ الكرة المصرية؟

03:08 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح وزوجته ماجي صادق
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح وزوجته
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح مع منتخب مصر (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح مع منتخب مصر (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (2)
  • عرض 12 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 12 صورة
    محمود الخطيب من مران الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف أكرم توفيق لاعب فريق الأهلي السابق، والشمال القطري الحالي، رأيه في اختيار أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره.

وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية لقناة الكأس القطرية، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي وأسطورة الكرة المصرية، يتفوق على محمد صلاح من حيث التاريخ، الأرقام، البطولات، والشعبية الجارفة التي يتمتع بها داخل مصر وخارجها.

وأوضح أكرم في تصريحاته: "محمد صلاح نجم عالمي كبير، وما حققه في أوروبا إنجاز غير مسبوق، لكن عندما نتحدث عن التاريخ الكامل للكرة المصرية، فمحمود الخطيب يتفوق من حيث التأثير المحلي والشعبي والبطولات".

اقرأ أيضًا:

قبل فيل فودين.. 9 صور لنجوم عالميين بكرة القدم يفضلون الحلاق العربي

"المشكلة مش في العلاج".. شوبير يصدم جماهير الأهلي حول حالة إمام عاشور ومدة غيابه

"عمري ما ندمت على قرار".. زوجة النني الأولي تثير الجدل برسالة غامضة في عيد زواجهما

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الخطيب محمد صلاح أكرم توفيق الكرة المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟