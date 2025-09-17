"نفسية وخاصة".. مدرب أنجولا يكشف سبب استبعاد شيكو بانزا

"المشكلة مش في العلاج".. شوبير يصدم جماهير الأهلي حول حالة إمام عاشور ومدة

كشف بيدرو جونسالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا، أسباب استبعاد شيكو بانزا لاعب الزمالك من معسكر المنتخب الأخير، لخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

وقال جونسالفيس في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "شيكو بانزا لاعب مهم بالنسبة لنا ويلعب في واحد من أكبر الأندية بحجم الزمالك وهو إضافة لنا".

وأضاف: "استبعاد شيكو بانزا من المعسكر الأخير لمنتخب أنجولا، يرجع سببه لاعتبارات بدنية ونفسية، وهي من ضمن اهتماماتنا دائما، وتواجده يضيف لنا والحقيقة أن الظروف الخاصة باللاعب وراء استبعاده في المعسكر الأخير".

وواصل: : "شيكو بانزا لابد أن يتحدث بشأن لعبه من عدمه وهو قادر على إفادة المنتخب ووارد أن يكون لديه مشاكل نفسية أو بدنية خاصة باللاعب".

واختتم تصريحاته: "شيكو بانزا سيظل ضمن اهتماماتنا دائما وعلاقتي به مميزة وهو يلعب في نادي كبير بحجم الزمالك".

