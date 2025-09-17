"المشكلة مش في العلاج".. شوبير يصدم جماهير الأهلي حول حالة إمام عاشور ومدة

كتب- محمد خيري:

تدخل عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في أزمة الديون الخارجية، على النادي الأبيض، لمساعدة جون إدوارد المدير الرياضي، الذي يشعر بحالة غضب بسبب الأزمة المالية في النادي.

ويعاني نادي الزمالك من أزمة مالية قوية في الفترة الحالية، تهدد استقرار مسيرة الفريق الأول لكرة القدم في البطولات التي يشارك فيها.

وهدد نادي أمادورا البرتغالي، نادي الزمالك، بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لعدم الحصول على القسط الأول من صفقة الأنجولي شيكو بانزا بمقابل مادي 200 ألف دولار، ونفس الأمر لنادي أوليكسندريا الأوكراني من صفقة البرازيلي خوان بيزيرا.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن عمرو أدهم تدخل لمساعدة محمد المتولي المستشار القانوني لفريق الكرة، وجون إدوارد المدير الرياضي، في إقناع الأندية لتمديد المهلة حتى يتم السديد في الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر، أن عمرو أدعم يتولى ملف الشكاوى الخارجية منذ نجاح مجلس الإدارة الحالي، ولكن في الوقت الحالي يتولى ملف الكرة بالكامل جون إدوارد ومعه بعض المساعدين.