الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين الحكم الدولي أمين عمر، لإدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي، يعاونه كلا من شريف عبد الله وعمر فتحي.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي

حكم ساحة: أمين عمر

حكم مساعد أول: شريف عبد الله

حكم مساعد ثان: عمر فتحي

حكم رابع: إبراهيم محجوب

حكم تقنية الفيديو: علاء صبري

حكم فيديو مساعد: سمير جمال

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ومن المقرر إقامة المباراة يوم غد الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، فيما يأتي فريق الإسماعيلي في المركز الـ18 بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

