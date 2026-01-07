مباريات الأمس
لاعب الزمالك يكشف مفاجأة عن قائمة منتخب مصر لعام 2010

كتب : نهي خورشيد

05:59 ص 07/01/2026
فجر أحمد علي لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة جديدة بشأن كواليس اختيار قائمة المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010.

وأوضح أحمد علي في تصريحات تلفزيونية أنه كان ضمن الترشيحات الأساسية للانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة القارية، قبل أن تنهي الإصابة آماله في التواجد مع الفراعنة.

وأشار لاعب المنتخب السابق إلى أن تعرضه للإصابة قبل انطلاق البطولة أدى إلى استبعاده من الحسابات الفنية للجهاز الفني آنذاك، ما دفعه للبحث عن بديل في الخط الهجومي.

وأضاف أن غيابه فتح الباب أمام استدعاء محمد ناجي جدو للمنتخب.

