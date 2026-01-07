مباريات الأمس
بيراميدز دخل بقوة.. مفاجآت في ملف ينتائج مع نادي الزمالك

كتب : نهي خورشيد

07:00 ص 07/01/2026
كشفت الإعلامية سهام صالح عن تطورات جديدة في ملف محمود بنتايج لاعب الزمالك، في ظل عدم حسم إدارة القلعة البيضاء مستقبله خلال الفترة الحالية.

وأوضحت سهام صالح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجها أن اللاعب لا يزال متمسكاً بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، كشرط أساسي لإنهاء أزمته تمهيداً للعودة إلى صفوف الزمالك.

وأشارت إلى أن نادي بيراميدز دخل على خط المفاوضات بقوة، إذ عقدت جلسة جمعت مسؤولي النادي باللاعب في منطقة التجمع الخامس، لمناقشة إمكانية انضمامه إلى الفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل حاجة بيراميدز لتدعيم الجبهة اليسرى.

وأضافت أن إدارة بيراميدز تدرس قيد بنتايج لمدة ستة أشهر فقط، كحل مؤقت لتعويض غياب الظهير الأيسر محمد حمدي، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حالياً في المغرب.

محمود بنتايك بنتائج الزمالك بيراميدز أخبار الزمالك الزمالك اليوم

