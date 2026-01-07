أعرب جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، عن تحفظه على إطلاق لقب "أسطورة" عليه.

وأوضح عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية أن عدم توجيه الدعوة له للمشاركة في الفعاليات والمناسبات الرياضية المختلفة يجعله غير متقبل لهذا اللقب، مشدداً على أن من يطلق عليهم "أساطير" يجب أن يحظوا بالتكريم والاستدعاء في الأحداث الكبرى تقديراً لما قدموه لكرة القدم المصرية.

وأشار نجم الأهلي والزمالك سابقًا، إلى أن الساحة الرياضية تضم عدداً كبيراً من النجوم السابقين الذين قدموا تضحيات كبيرة وحققوا إنجازات تاريخية، إلا أنهم لا يجدون الاهتمام الكافي بعد الاعتزال، مؤكداً أن التقدير المعنوي يمثل جزءاً لا يقل أهمية عن النجاحات التي تحققت داخل المستطيل الأخضر.