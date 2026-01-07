مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

"لا أُدعى للفعاليات".. رد مثير للجدل من جمال عبد الحميد على وصفته بالأسطورة

كتب : نهي خورشيد

02:04 ص 07/01/2026
    جمال عبد الحميد لاعب منتخب مصر
    الكابتن جمال عبد الحميد
    جمال عبد الحميد يحتفل بتسجيل هدف لنادى #الزمالك فى مرمى القناة موسم 91\92
    جمال عبد الحميد
    محمد حلمى وجمال عبد الحميد

أعرب جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، عن تحفظه على إطلاق لقب "أسطورة" عليه.

وأوضح عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية أن عدم توجيه الدعوة له للمشاركة في الفعاليات والمناسبات الرياضية المختلفة يجعله غير متقبل لهذا اللقب، مشدداً على أن من يطلق عليهم "أساطير" يجب أن يحظوا بالتكريم والاستدعاء في الأحداث الكبرى تقديراً لما قدموه لكرة القدم المصرية.

وأشار نجم الأهلي والزمالك سابقًا، إلى أن الساحة الرياضية تضم عدداً كبيراً من النجوم السابقين الذين قدموا تضحيات كبيرة وحققوا إنجازات تاريخية، إلا أنهم لا يجدون الاهتمام الكافي بعد الاعتزال، مؤكداً أن التقدير المعنوي يمثل جزءاً لا يقل أهمية عن النجاحات التي تحققت داخل المستطيل الأخضر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جمال عبد الحميد الزمالك الأهلي منتخب مصر

