مفاجأة في تطورات موقف حسام عبد المجيد مع الزمالك

كتب : نهي خورشيد

05:56 ص 07/01/2026
كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن تطور جديد يخص مستقبل حسام عبد المجيد، مدافع القلعة البيضاء في ظل رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن وكيل اللاعب أبلغ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بأن حسام عبد المجيد يسعى للرحيل عن الفريق من أجل خوض تجربة خارجية، خاصة مع وصوله العديد العروض له وليس عبر النادي.

وأشار إلى أن اللاعب سيقوم بدراسة العروض المتاحة لاختيار النادي الأنسب له، على أن يخطر إدارة الزمالك بقراره النهائي بعد الاستقرار على الوجهة التي يرغب في الانتقال إليها، تمهيداً لاتخاذ الخطوات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

حسام عبد المجيد الزمالك موقف حسام عبد المجيد مع الزمالك خالد الغندور أخبار الزمالك الزمالك اليوم

