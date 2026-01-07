مفاجأة في تطورات موقف حسام عبد المجيد مع الزمالك

"لا أُدعى للفعاليات".. رد مثير للجدل من جمال عبد الحميد على وصفته بالأسطورة

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن تطور جديد يخص مستقبل حسام عبد المجيد، مدافع القلعة البيضاء في ظل رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن وكيل اللاعب أبلغ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بأن حسام عبد المجيد يسعى للرحيل عن الفريق من أجل خوض تجربة خارجية، خاصة مع وصوله العديد العروض له وليس عبر النادي.

وأشار إلى أن اللاعب سيقوم بدراسة العروض المتاحة لاختيار النادي الأنسب له، على أن يخطر إدارة الزمالك بقراره النهائي بعد الاستقرار على الوجهة التي يرغب في الانتقال إليها، تمهيداً لاتخاذ الخطوات الرسمية خلال الفترة المقبلة.