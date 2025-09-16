شوبير: "زيزو هيموت نفسه عشان يلحق ماتش الزمالك"

كتبت - هند عواد:

كشف أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، موقف أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الحالي، من مباراة القمة ضد الزمالك، يوم 29 سبتمبر الحالي.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أشعة السونار أثبتت إصابة زيزو بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه "حارس الأهلي": "زيزو يعاني من شد بسيط من الدرجة الثانية، بالتالي أصبح مؤكدًا غيابه عن المباراتين المقبلتين، وبحكم أنني لعبت كرة قدم، يمكنني أن أقول إن زيزو ممكن أن يكون جاهزًا لمباراة الزمالك، الشد والإصابة يتوقفان على إرادة اللاعب".

وأضاف: "زيزو من أكثر الناس احترافية داخل غرفة تغيير ملابس الأهلي، ويتمتع بشعبية بين اللاعبين، زيزو (هيموت نفسه) عشان يلحق ماتش الزمالك، لكن لو هناك شك أو أن الشد ممكن أن يتحول إلى مزق، لا داعي للمشاركة".

واختتم شوبير: "لأن الإصابة تأخذ من أسبوعين إلى 3 أسابيع، ممكن يكون جاهزًا، لكنني أقول له: احسبها صح، لا تلعب إلا وأنت سليم مليون في المئة".

اقرأ أيضًا:

"ذهبت لمواساة الخصم".. والدة لاعب مصر المقاصة تخطف الأنظار بمباراة جولدن (صور)

محمد صلاح والنني وميدو .. ما هي مهن زوجات أبرز نجوم كرة القدم المصريين؟

"الجعان بس".. الغندور يثير الجدل بما فعله أسامة حسني مع النحاس ومدير الكرة

"تقسيط على 6 أشهر".. قرار عاجل من لبيب لأعضاء الزمالك لحل الأزمة المالية