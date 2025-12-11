مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

بازل

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

روما

جميع المباريات

إعلان

قبل مواجهة فلامينجو.. بيراميدز يستقل الكرة الرسمية لكأس القارات

كتب : محمد خيري

02:14 م 11/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز
  • عرض 14 صورة
    بيراميدز يحقق الفوز على باور ديناموز
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز (6)
  • عرض 14 صورة
    لاعبو بيراميدز يدعمون رمضان صبحي بطريقة خاصة
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وباور ديناموز (3)
  • عرض 14 صورة
    بعثة بيراميدز تحضر مباراة المصري وزيسكو (5)
  • عرض 14 صورة
    بعثة بيراميدز تحضر مباراة المصري وزيسكو (3)
  • عرض 14 صورة
    بعثة بيراميدز تحضر مباراة المصري وزيسكو (6)
  • عرض 14 صورة
    بعثة بيراميدز تحضر مباراة المصري وزيسكو (2)
  • عرض 14 صورة
    بعثة بيراميدز تحضر مباراة المصري وزيسكو (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبلت بعثة فريق نادي بيراميدز في قطر، الكرة الرسمية الجديدة لمباريات بطولة كأس القارات للأندية، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

ومن المقرر أن يتدرب فريق نادي بيراميدز بداية من اليوم بالكرة الرسمية للبطولة، خلال المران الذي سيكون في السادسة من مساء اليوم على ملاعب الإرسال بالدوحة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز كأس القارات فلامينجو البرازيلي الكرة الرسمية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
اصطياد تمساح الزوامل بعد أسبوع من البحث والهدوء يعود للشرقية -صور
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟