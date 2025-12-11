قبل مواجهة فلامينجو.. بيراميدز يستقل الكرة الرسمية لكأس القارات

استقبلت بعثة فريق نادي بيراميدز في قطر، الكرة الرسمية الجديدة لمباريات بطولة كأس القارات للأندية، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

ومن المقرر أن يتدرب فريق نادي بيراميدز بداية من اليوم بالكرة الرسمية للبطولة، خلال المران الذي سيكون في السادسة من مساء اليوم على ملاعب الإرسال بالدوحة.