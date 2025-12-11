هنأ الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أسرة القناة الفضائية المصرية بمناسبة احتفالها بالعيد الـ35 لانطلاقها.

وبحسب بيان الهيئة، قال "المسلماني": في مثل هذا اليوم 12 ديسمبر 1990، انطلقت الفضائية المصرية كأول قناة فضائية في العالم العربي، تتوجه بصوت مصر الحضاري إلى كل بيت عربي من المحيط إلى الخليج.

وأضاف: لقد كانت تلك اللحظة، منذ 35 عامًا، إعلانًا واضحًا بأن مصر لا تغيب عن المشهد الإعلامي العربى، بل تصنعه وتتصدره.

وتابع "المسلماني": من خلال هذه القناة عبرت الدراما المصرية، والأغنية المصرية، واللغة العربية الرفيعة، والصوت الثقافي المصري إلى ملايين المشاهدين في الشرق والغرب.. 35 عامًا من البث.. 35 عامًا من المذيعين الكبار.. 35 عامًا من البرامج التي صنعت الوعي.. 35 عامًا من الإعلام الوطني الذي يخاطب العقل ويحترم المشاهد، ويوازن بين المعرفة والمتعة، وبين الحرية والمسؤولية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: اليوم نعيد التأكيد على أن ماسبيرو ينهض، ويتجدد ويعود كما كان دائمًا صوت الدولة المصرية وعنوانها الإعلامي الأصيل.. إن نهضة الإعلام الوطني مسؤولية يشترك فيها كل أبناء ماسبيرو، وكل إعلامي يقدم رسالة محترمة، وكل مشاهد يمنحنا ثقته وانتباهه.

كما تقدم بالشكر والتقدير لجيل الرواد الذين أطلقوا الفضائية المصرية، ولجيل اليوم الذي يعمل بصمت وإخلاص رغم التحديات، وللمشاهد المصري والعربي الذي يبقى دائمًا البوصلة، والهدف، والمعنى.

وواصل: نعد بأن المرحلة المقبلة تحمل مزيدًا من التطوير والتحديث، ومزيدًا من احترام قيمة المحتوى، ومزيدًا من الحضور المصري القوي على كل المنصات.

ووجه "المسلماني"، كلمة إلى الزملاء في الهيئة الوطنية للإعلام والمشاهدين، قائلًا: أنتم أساس النهضة.. وبكم يكتمل البناء.. وكل خطوة للأمام تحمل توقيعكم.. وإلى المشاهدين في كل مكان ثقتكم هي وقودنا.. ودعمكم هو الذي يصنع الفارق.. والمستقبل سنكتبه معًا".

اقرأ أيضًا:

بسبب التصدير للصين.. نقيب البيطريين: عندنا ندرة شديدة في "الحمير"

قبل جولة الإعادة.. وفاة النائب أحمد جعفر مرشح مستقبل وطن عن حدائق القبة

نتيجة فحص التظلمات في مسابقة وظائف معلم مساعد اللغة العربية