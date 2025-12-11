محافظة الجيزة: غلق كلي للمحور المركزي الموازي لمدة شهر

أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كلي للمحور المركزي الموازي في المنطقة الواقعة بداية من تقاطعه مع طريق امتداد محور 26 يوليو ولمسافة 300 متر.

يأتي ذلك في ضوء قيام جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بأعمال التطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي.

ويكون الغلق لمدة شهر كامل اعتبارًا من يوم السبت 13 ديسمبر 2025 وحتى صباح الأحد 11 يناير 2026 على أن تُنفَّذ الأعمال على مدار 24 ساعة.

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت بإجراء التحويلة المرورية التالية:

- حركة المركبات القادمة من طريق امتداد محور 26 يوليو والراغبة في السير باتجاه المحور المركزي الموازي، تستكمل السير بطريق امتداد محور 26 يوليو، ثم الدخول يمينًا إلى طريق المحور المركزي، ثم الدخول يمينًا إلى الشارع الخلفي لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وصولًا إلى المحور المركزي الموازي ومناطق الحي السابع والثامن وذلك عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل بما يضمن أمن وسلامة المواطنين إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث أي تكدسات.

