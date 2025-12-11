تواصل مع ناديه السابق.. الزمالك يتحرك لمنع لاعبه الأجنبي من فسخ العقد

بدأ نادي الزمالك خطوات جديدة لمحاولة حل الأزمة القائمة مع المغربي عبدالحميد معالي، بعد أن قرر اللاعب فسخ عقده مع الفريق بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.

وأكدت مصادر مقربة من إدارة الكرة بالنادي أن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع ناديه السابق، اتحاد طنجة المغربي، في محاولة لإقناعه بالعودة مرة أخرى للقلعة البيضاء، مؤكدين أن النادي يسعى لحل الأزمة بطريقة ودية بعيدًا عن أي إجراءات قانونية قد تلجأ إليها الأطراف.

وأوضحت المصادر أن إدارة الزمالك تسعى لتسوية المستحقات المتأخرة للاعب كخطوة أساسية لإقناعه بالتراجع عن فسخ العقد، مؤكدين أن التفاوض يتم حاليًا بعناية لتفادي أي خلافات مستقبلية قد تؤثر على سمعة النادي.

وأضافت المصادر أن النادي يولي اهتمامًا كبيرًا لهذه القضية، خاصة أن عبدالحميد معالي يعتبر من العناصر التي يمكن أن تضيف قوة للفريق في الموسم الجاري، ولذلك يسعى النادي إلى إعادة اللاعب لاستكمال موسمه مع الزمالك في أقرب وقت ممكن.

وأشارت إلى أن التواصل مع اتحاد طنجة يأتي ضمن جهود الزمالك لخلق بيئة تفاهمية تتيح لللاعب العودة دون أي تعقيدات، مؤكدين أن إدارة النادي مستعدة لتقديم كافة الضمانات المالية والإدارية لضمان استقرار اللاعب واستمراره مع الفريق.

ويُذكر أن أزمة عبدالحميد معالي اندلعت بعد تأخر صرف مستحقاته، مما دفع اللاعب إلى فسخ عقده، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول قدرة إدارة النادي على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه لاعبيها، وهو ما يسعى النادي حاليًا لتداركه وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.