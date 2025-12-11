استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الخميس الموافق بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، "تويا براكس"، مديرة مركز سيادة القانون وزيرة العدل السابقة لجمهورية فنلندا، و "إيرو فايسينن"، مستشار ونائب رئيس البعثة في سفارة فنلندا بالقاهرة، بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.

ورحب الوزير بالضيفين في مستهل اللقاء، مشيداً بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

وأشاد الضيفان بالعلاقات والروابط المشتركة بين مصر وفنلندا، مؤكدين تطلعهما لتبادل الخبرات القانونية والقضائية، ومعبّرين عن اعتزازهما بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، ومدحهما للتطور الحضاري الملحوظ في العاصمة الجديدة ووصفه بالإنجاز العظيم.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للزيارة، مؤكداً استمرار أواصر التعاون المشترك بين مصر وفنلندا في المجالات القانونية والقضائية كافة.

