بعد التحرك العاجل.. الزمالك يعلن تأجيل مباراة بلدية المحلة رسميا

كتب : محمد خيري

05:49 م 11/12/2025

فريق الزمالك

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر، المقرر لها في الثانية والنصف عصر يوم 27 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

وأضاف مدير الكرة في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي أن اتحاد الكرة الكرة وافق على تأجيل المباراة وأخطر الزمالك رسميًا بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

جاء طلب الزمالك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 25 ديسمبر الجاري في كأس عاصمة مصر.

الزمالك بلدية المحلة كأس مصر اتحاد الكرة

