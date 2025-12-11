لاعب منتخب مصر ضمن أفضل 10 لاعبين في كأس العرب

يترقب عشاق كرة القدم العربية البث المباشر لمواجهة المغرب ضد سوريا في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، والتي تُقام اليوم الخميس على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

بث مباشر مباراة المغرب وسوريا في كأس العرب

يتيح موقع "مصراوي" خدمة البث المباشر لمباراة المغرب وسوريا، والتي تُعد أول مواجهة تجمع بين المنتخبين في تاريخ البطولة العربية، ما يمنح اللقاء طابعًا خاصًا ويزيد من حدة التنافس بينهما.

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب 2025

تنطلق المباراة اليوم الخميس في تمام:

4:30 مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة

3:30 مساءً بتوقيت القاهرة

وذلك على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس العرب 2025.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وسوريا

تُنقل المباراة عبر مجموعة من القنوات العربية المفتوحة، وهي:

قناة أبوظبي الرياضية HD 1

قناة دبي الرياضية

قناة الشارقة الرياضية

قناة الكويت الرياضية

قناة عمان الرياضية

قناة بي إن سبورتس المفتوحة

قناة الكأس HD 1

أهمية مباراة المغرب وسوريا

يحظى اللقاء باهتمام جماهيري كبير نظرًا للمستويات المميزة التي قدمها المنتخبان في دور المجموعات:

منتخب المغرب تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين على السعودية وجزر القمر، وتعادل أمام سلطنة عمان، تحت قيادة المدرب طارق السكتيوي.

أما منتخب سوريا فدخل البطولة بقوة، وتمكن من حجز مقعده في هذا الدور بعد أداء قوي ومتوازن خلال الدور الأول، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.