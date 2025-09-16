"لا شماتة في المرض".. الغندور يتمنى الشفاء لإمام عاشور

كتب ـ يوسف محمد:

خطفت والدة اللاعب محمد ماهر لاعب فريق مصر المقاصة بدوري الدرجة الثانية (ب)، الأنظار بشكل كبير، خلال مباراة الفريق الفيومي أمام جولدن جيت بالدوري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لوالدة لاعب المقاصة عقب نهاية المباراة، وهى تتجه لمواساة لاعبي فريق جولدن جيت، بعد الهزيمة أمام المقاصة، قبل أن تهنئ نجلها بفوز فريقه.

وحرصت والدة اللاعب على الاعتذار لأحد لاعبي فريق جولدن جيت، إذا قالت له: "حقك عليا، مش قادرة أصدق أن انا قولت كده".

وأعرب لاعب جولدن جيت، قبوله الاعتذار بشكل طبيعي، حيث قام بتقبيل يدها ورأسها، تعبيرا عن قبول الاعتذار وعدم وجود أي حالة من الغضب تجاهها.

نتيجة مباراة مصر المقاصة وجولدن جيت

وكان فريق مصر المقاصة، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره جولدن جيت، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الدرجة الثانية (ب).

