"لا شماتة في المرض".. الغندور يتمنى الشفاء لإمام عاشور

10:06 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتبت - هند عواد:

وجّه خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى إمام عاشور، لاعب الأهلي، الذي يعاني من وعكة صحية.

تعرّض إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لوعكة صحية بعد مباراة الفريق أمام إنبي، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وأثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كبدي.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألف مليون سلامة للاعب النادي الأهلي إمام عاشور، بعد إصابته بفيروس A وارتفاع إنزيمات الكبد".

وأضاف: "ياريت كلنا ندعيله إن ربنا يشفيه ويعافيه ويسترد صحته في أسرع وقت. طبعًا مافيش شماتة في مرض إنسان، ممكن نختلف في الكورة، لكن لا شماتة في المرض".

إمام عاشور الأهلي النادي الأهلي
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟