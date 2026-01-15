مباريات الأمس
الأهلي يودع كأس عاصمة مصر بخسارة جديدة أمام طلائع الجيش

كتب : نهي خورشيد

07:07 م 15/01/2026
ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر"، عقب خسارته أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت نتيجة اللقاء لتؤكد خروج الأهلي رسمياً من البطولة، بعدما تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس بالمجموعة الأولى، في حين عزز طلائع الجيش صدارته للمجموعة برصيد 13 نقطة.

أحداث اللقاء

افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 43، بعدما أطلق جراديشار تسديدة قوية بوجه القدم الخارجي من على حدود منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس عماد السيد، معلنًا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 58، نجح طلائع الجيش في إدراك التعادل، عقب عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، تسلمها محمد عاطف وسددها بيسراه على يسار الحارس حمزة عبد الكريم داخل الشباك.

وأضاف طلائع الجيش الهدف الثاني في الدقيقة 79، بعد عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها فارس حاتم بتسديدة مباشرة في المرمى الخالي، ليحسم الفريق العسكري اللقاء لصالحه.

وكان الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة، التي تضم أندية طلائع الجيش، إنبي، المقاولون العرب، فاركو، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة.

واحتل طلائع الجيش صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، حصدها من 4 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمة واحدة، بينما أنهى الأهلي مشواره في المركز السادس برصيد 6 نقاط فقط، جمعها من انتصارين مقابل أربع هزائم، ليودّع البطولة من دور المجموعات.

الأهلي نتيجة الأهلي طلائع الجيش

