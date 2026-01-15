توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع في كأس عاصمة مصر

"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيلته لمواجهة طلائع الجيش، في الجولة السابعة من كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي - أحمد رمضان بيكهام - ياسين مرعي - محمد شكري

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - إبراهيم عادل - حسين الشحات - محمد عبد الله

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم - نيتس جراديشار

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، حازم جمال، عمر معوض، مهند الشامي، إبراهيما كاظم، محمد زعلوك، أحمد عابدين، أحمد عبد القادر، أشرف داري ومحمد رأفت.

