كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 0
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

0 0
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع في كأس عاصمة مصر

كتب : هند عواد

04:30 م 15/01/2026
أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيلته لمواجهة طلائع الجيش، في الجولة السابعة من كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي - أحمد رمضان بيكهام - ياسين مرعي - محمد شكري

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - إبراهيم عادل - حسين الشحات - محمد عبد الله

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم - نيتس جراديشار

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، حازم جمال، عمر معوض، مهند الشامي، إبراهيما كاظم، محمد زعلوك، أحمد عابدين، أحمد عبد القادر، أشرف داري ومحمد رأفت.

الأهلي تشكيل الأهلي الأهلي وطلائع الجيش

