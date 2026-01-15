توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع في كأس عاصمة مصر
كتب : هند عواد
أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيلته لمواجهة طلائع الجيش، في الجولة السابعة من كأس عاصمة مصر.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
حراسة المرمى: حمزة علاء
خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي - أحمد رمضان بيكهام - ياسين مرعي - محمد شكري
خط الوسط: محمد علي بن رمضان - إبراهيم عادل - حسين الشحات - محمد عبد الله
خط الهجوم: حمزة عبد الكريم - نيتس جراديشار
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، حازم جمال، عمر معوض، مهند الشامي، إبراهيما كاظم، محمد زعلوك، أحمد عابدين، أحمد عبد القادر، أشرف داري ومحمد رأفت.
