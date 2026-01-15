بتروجيت يكتسح شباب بيراميدز بسباعية في كأس العاصمة

تلقي فريق بيراميدز خسارة ثقيلة في المباراة التي جمعته أمام بتروجيت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويشارك بيراميدز بفريق الشباب في البطولة لتواجد لاعبيه في صفوف المنتخب.

وسجل سيكو سونكو سوبر هاتريك"، في الدقائق 21، 24، 32، 87، 90+3، كما بدر موسي هدفًا في الدقيقة 40 ، ومصطفى البدري هدفًا في الدقيقة 45+2.

وبهذه النتيجة استمر بتروجيت في المركز الأول برصيد 12 نقطة فيما يقبع بيراميدز في المركز السابع والأخير برصيد 3 نقاط ليودع المسابقة.