كأس رابطة الأندية

الأهلي

1 2
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

0 7
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

بتروجيت يكتسح شباب بيراميدز بسباعية في كأس العاصمة

كتب : محمد عبد الهادي

07:03 م 15/01/2026 تعديل في 07:14 م

شباب بيراميدز

تلقي فريق بيراميدز خسارة ثقيلة في المباراة التي جمعته أمام بتروجيت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويشارك بيراميدز بفريق الشباب في البطولة لتواجد لاعبيه في صفوف المنتخب.

وسجل سيكو سونكو سوبر هاتريك"، في الدقائق 21، 24، 32، 87، 90+3، كما بدر موسي هدفًا في الدقيقة 40 ، ومصطفى البدري هدفًا في الدقيقة 45+2.

وبهذه النتيجة استمر بتروجيت في المركز الأول برصيد 12 نقطة فيما يقبع بيراميدز في المركز السابع والأخير برصيد 3 نقاط ليودع المسابقة.

