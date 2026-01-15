مباريات الأمس
معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر

كتب : نهي خورشيد

06:57 م 15/01/2026
كشف معتمد جمال المدير الفني الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به الأبيض مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد خضري – أحمد مجدي – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

خط الوسط: يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد – آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

وعلى مقاعد البدلاء، يتواجد كل من: مهدي سليمان، بارون أوشينج، أحمد صفوت، محمود عصام الحصري، أنس وائل، عمار ياسر، حازم أسامة، أحمد شريف، وناصر منسي.

معتمد جمال تشكيل الزمالك الزمالك المصري البورسعيدي كأس عاصمة مصر

