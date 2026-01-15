موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخروج من كأس عاصمة مصر

"بعد الهزيمة من طلائع الجيش".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هزيمة أمام نظيره طلائع الجيش، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية، لينهي الأحمر مشواره في البطولة عند دور المجموعات.

وخاض الأهلي اللقاء أمام طلائع الجيش في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على هامش الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، إذ انتهت المباراة بفوز طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليودع الأحمر منافسات كأس رابطة الأندية رسمياً.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويحول الأهلي أنظاره سريعاً إلى المنافسة القارية، إذ يستعد لخوض مواجهة قوية أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري، على ملعب القاهرة الدولي.

ويذكر أن الأهلي يتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، متساوياً مع فريق يانج أفريكانز التنزاني، في صراع قوي على صدارة المجموعة.