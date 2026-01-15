مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

1 2
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

0 7
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

0 0
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

0 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخروج من كأس عاصمة مصر

كتب : نهي خورشيد

07:17 م 15/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هزيمة أمام نظيره طلائع الجيش، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية، لينهي الأحمر مشواره في البطولة عند دور المجموعات.

وخاض الأهلي اللقاء أمام طلائع الجيش في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على هامش الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، إذ انتهت المباراة بفوز طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليودع الأحمر منافسات كأس رابطة الأندية رسمياً.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويحول الأهلي أنظاره سريعاً إلى المنافسة القارية، إذ يستعد لخوض مواجهة قوية أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري، على ملعب القاهرة الدولي.

ويذكر أن الأهلي يتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، متساوياً مع فريق يانج أفريكانز التنزاني، في صراع قوي على صدارة المجموعة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وطلائع الجيش موعد مباراة الأهلي المقبلة الأهلي دوري أبطال أفريقيا كأس عاصمة مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ ناهد السباعي والجمهور يعلق (صور)
زووم

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ ناهد السباعي والجمهور يعلق (صور)
رويترز: الجيش الأمريكي يخفض مستوى التأهب في قاعدة العديد القطرية
شئون عربية و دولية

رويترز: الجيش الأمريكي يخفض مستوى التأهب في قاعدة العديد القطرية
بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
أخبار المحافظات

بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
أخبار المحافظات

"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
اعتراف بإسرائيل ونظام علماني.. بهلوي يطرح رؤيته لإيران ما بعد سقوط خامنئي
شئون عربية و دولية

اعتراف بإسرائيل ونظام علماني.. بهلوي يطرح رؤيته لإيران ما بعد سقوط خامنئي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات