بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2025/26

02:07 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

خصص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مبلغًا قدره 17.6 مليون دولار كقيمة إجمالية للجوائز المالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة لموسم 2025-2026.

ويشارك في النسخة الحالية من البطولة ناديا الأهلي وبيراميدز، ممثلَي الكرة المصرية، بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني على الترتيب في جدول ترتيب الدوري المحلي بالموسم الماضي.

جوائز دوري أبطال أفريقيا 2025/26

وبحسب ما كشفه موقع "البطولة" المغربي، أعلن "كاف" عن توزيع مفصل للجوائز المالية، حيث يحصل الفريق المتوّج باللقب على 4 ملايين دولار، فيما ينال الوصيف جائزة مالية قدرها 2 مليون دولار.

وتُمنح الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي مبلغ 1.2 مليون دولار لكل منها، بينما يحصل كل فريق من الفرق الأربعة المتأهلة إلى ربع النهائي على 900 ألف دولار. كما حدد الاتحاد مبلغ 700 ألف دولار لكل نادٍ يحتل المركز الثالث أو الرابع في مرحلة المجموعات.

وبذلك تصل القيمة الإجمالية التي رصدها الاتحاد القاري للمسابقة إلى 17.6 مليون دولار، في خطوة تعكس سعي "كاف" لتعزيز الجوانب الاقتصادية والتنافسية للبطولة الأهم على مستوى الأندية في القارة السمراء.

جوائز دوري أبطال أفريقيا الأهلي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا
