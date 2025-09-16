"له الحرية في مستقبله".. أول رد رسمي من بيراميدز حول رحيل ماييلي للأهلي

كتب- محمد خيري:

بدأ نادي الزمالك في حل الأزمات المالية، الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، على خلفية تأخر صرف المستحقات الشهرية للاعبين.

ويعاني نادي الزمالك من أزمة مالية قوية في الفترة الحالية، تهدد استقرار مسيرة الفريق الأول لكرة القدم في البطولات التي يشارك فيها.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع فريق الزمالك رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، بعد خوض 6 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل مباراة وخسر لقاء.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك صرف المستحقات المتأخرة لبدل السكن، خلال الساعات الماضية، بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وأضاف المصدر، أن جون إدوارد أخطر الجميع بصرف المستحقات المتأخرة اليوم بالتزامن مع العودة للتدريبات اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

واختتم المصدر، أن جميع اللاعبين تعاهدوا، على بذل أقصى جهد، للحفاظ على الصدارة والاستمرار في الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

اقرأ أيضا:

"3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟

أول رد من زوجة الراحل إبراهيم شيكا على أنباء زواجها من صديقه