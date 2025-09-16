مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

1 0
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

إعلان

"تدخل عاجل من جون إدوارد".. انفراجة في الزمالك والجميع تعهد على الصدارة

11:35 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (20) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (18) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (19) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (15) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري
  • عرض 14 صورة
    المصري والزمالك (5) (1)
  • عرض 14 صورة
    المصري والزمالك (4) (1)
  • عرض 14 صورة
    المصري والزمالك (8) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك والمصري
  • عرض 14 صورة
    الزمالك
  • عرض 14 صورة
    لاعبو الزمالك
  • عرض 14 صورة
    فريق الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

بدأ نادي الزمالك في حل الأزمات المالية، الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، على خلفية تأخر صرف المستحقات الشهرية للاعبين.

ويعاني نادي الزمالك من أزمة مالية قوية في الفترة الحالية، تهدد استقرار مسيرة الفريق الأول لكرة القدم في البطولات التي يشارك فيها.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع فريق الزمالك رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، بعد خوض 6 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل مباراة وخسر لقاء.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك صرف المستحقات المتأخرة لبدل السكن، خلال الساعات الماضية، بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وأضاف المصدر، أن جون إدوارد أخطر الجميع بصرف المستحقات المتأخرة اليوم بالتزامن مع العودة للتدريبات اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

واختتم المصدر، أن جميع اللاعبين تعاهدوا، على بذل أقصى جهد، للحفاظ على الصدارة والاستمرار في الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

اقرأ أيضا:

"3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟

أول رد من زوجة الراحل إبراهيم شيكا على أنباء زواجها من صديقه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك جون إدوارد نادي الزمالك أخبار الزمالك الإسماعيلي مستحقات لاعبو الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر