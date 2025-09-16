"تدخل عاجل من جون إدوارد".. انفراجة في الزمالك والجميع تعهد على الصدارة

كتب- محمد خيري:

أكد المعتصم سالم المدرب العام لفريق بيراميدز، أن فيستون ماييلي، مهاجم الفريق، أحد العناصر الأساسية والمهمة في صفوف الفريق.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "فيستون ماييلي لاعب مهم بالنسبة لنا، وهو المهاجم الأساسي في تشكيل الفريق في جميع المباريات التي لعبناها".

وأضاف: "لا أعلم متى سينتهي عقد فيستون مايلي مع بيراميدز، ومتمسكين به لأنه من العناصر الأساسية في الفريق".

وتابع: "كل لاعب له مطلق الحرية في التفكير في مستقبله، ولكن نحن نعمل في صمت من غير اي شوشرة إعلامية فيما يخص مسالة تجديد تعاقد اللاعبين وترددت أقاويل كثيرة عن مفاوضات بين النادي الأهلي وماييلي ولكن لا نهتم بذلك فنحن نعمل في صمت".

واختتم سالم تصريحاته قائلا: "بيراميدز يسير بنظام ونفس الأقاويل ترددت عن المغربي محمد الشيبي، وفي النهاية اللاعب جدد تعاقده معنا، نحن لدينا منظومة تعمل في صمت وتحافظ على عناصرها المهمة".

