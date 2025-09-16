الكشف عن الأهداف المرشحة لحصد جائزة الأفضل في الجولة السادسة بالدوري

زوجها متهم بقتلها.. من هي دينا علاء لاعبة الجودو؟

كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، مجموعة من الأهداف المرشحة لحصد هدف الجولة السادسة بالدوري المصري، منهم هدف نجم الأهلي محمود تريزيجيه في مرمى إنبي.

كما اختير هدف عمر جابر لاعب الزمالك في مرمى المصري ضمن الأهداف المرشحة لحصد الجائزة، كذلك هدف يوسف أويا لاعب وادي دجلة في مرمى كهرباء الإسماعيلية، بالإضافة إلى هدف محمود عماد لاعب البنك الأهلي في مرمى بتروجيت.

ويذكر أن الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز "دور نيال"، اختتمت أول أمس الأحد بمباراة جمعت بين الأهلي وإنبي في الدوري، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

▪️ لمسة بيزيرا وإنهاء عمر جابر المميزان 🌟

▪️ استلام وتصويب بتوقيع محمود عماد 💣

▪️ رأسية بالمقاس من تريزيجيه 🎯

▪️ تصويبة رائعة بأقدام أويا 🚀



اختر أفضل هدف في الجولة الـ6️⃣ من #دوري_nile ⚽️#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/k7V3FICLXV — رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) September 15, 2025

