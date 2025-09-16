مباريات الأمس
الكشف عن الأهداف المرشحة لحصد جائزة الأفضل في الجولة السادسة بالدوري

12:44 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، مجموعة من الأهداف المرشحة لحصد هدف الجولة السادسة بالدوري المصري، منهم هدف نجم الأهلي محمود تريزيجيه في مرمى إنبي.

كما اختير هدف عمر جابر لاعب الزمالك في مرمى المصري ضمن الأهداف المرشحة لحصد الجائزة، كذلك هدف يوسف أويا لاعب وادي دجلة في مرمى كهرباء الإسماعيلية، بالإضافة إلى هدف محمود عماد لاعب البنك الأهلي في مرمى بتروجيت.

ويذكر أن الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز "دور نيال"، اختتمت أول أمس الأحد بمباراة جمعت بين الأهلي وإنبي في الدوري، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الأهلي والزمالك الدوري المصري رابطة الأندية المصرية المحترفة محمود تريزجيه
