مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
21:15

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

4 3
16:45

الغرافة

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

"قطع إجازة الساحل".. الخطيب يحضر اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي

06:10 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب وحسام غالي
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب من مران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب (1)
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي يؤدي واجب العزاء
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم الإثنين، على التواجد داخل مقر النادي الأهلي اليوم، لحضور اجتماع مع لجنة التخطيط بالنادي، لمناقشة أسباب تراجع نتائج فريق الكرة في الفترة الماضية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الخطيب حضر جزء من اجتماع لجنة التخطيط اليوم لمناقشة آخر التطورات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وآخر التفاصيل الخاصة بملف المدير الفني الأجنبي الجديد".

وأضاف: "الخطيب توجه بعد حضور الاجتماع، إلى ملعب التدريبات لحضور المران الجماعي للفريق اليوم، بعد التعادل مع إنبي أمس".

وكان محمود الخطيب قطع إجازته اليوم الإثنين وعاد من الساحل الشمالي، إلى القاهرة مباشرة، بعد تعادل المارد الأحمر أمام إنبي بالدوري أمس، على الرغم من اتخاذه قرار بالابتعاد عن النادي في الفترة الحالية".

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان قد حسم نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنبي أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي الدوري المصري تعادل الأهلي وإنبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
السوق يكتم انفاسه مع قرب خفض الفيدرالي الفائدة .. ما مصير أسعار الذهب؟
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
الجامعة العربية: قطع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي يخص الدول (فيديو)
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم