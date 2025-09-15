"كفنته حتى لا تراه أسرته"؟.. محامي زوجة إبراهيم شيكا يرد على اتهامات والدته

تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم الإثنين، على التواجد داخل مقر النادي الأهلي اليوم، لحضور اجتماع مع لجنة التخطيط بالنادي، لمناقشة أسباب تراجع نتائج فريق الكرة في الفترة الماضية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الخطيب حضر جزء من اجتماع لجنة التخطيط اليوم لمناقشة آخر التطورات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وآخر التفاصيل الخاصة بملف المدير الفني الأجنبي الجديد".

وأضاف: "الخطيب توجه بعد حضور الاجتماع، إلى ملعب التدريبات لحضور المران الجماعي للفريق اليوم، بعد التعادل مع إنبي أمس".

وكان محمود الخطيب قطع إجازته اليوم الإثنين وعاد من الساحل الشمالي، إلى القاهرة مباشرة، بعد تعادل المارد الأحمر أمام إنبي بالدوري أمس، على الرغم من اتخاذه قرار بالابتعاد عن النادي في الفترة الحالية".

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان قد حسم نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنبي أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري.