آخر مستجدات أزمة رينان لودي لاعب الهلال السعودي الهارب

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر البرازيلي رينان لودي، مدافع الهلال، عناوين الوسط الرياضي السعودي خلال الساعات الأخيرة، بعد قراره المفاجئ بمغادرة الرياض والعودة إلى بلاده، معلنًا فسخ عقده مع النادي من طرف واحد.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، يتمتع الهلال بموقف قانوني قوي في هذه الأزمة، فيما يواجه اللاعب وضعًا معقدًا بعد تقدمه بطلب فسخ عقده، خاصة عقب استبعاده من القائمة المحلية للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن لودي وضع مستقبله الكروي على المحك، نظرًا لاقتراب انتهاء فترة القيد المحلي في 23 سبتمبر الجاري، مما يزيد من صعوبة إيجاد مخرج قانوني سريع.

يذكر أن الهلال تلقى خطابًا رسميًا من الممثل القانوني للودي بعد مغادرته إلى البرازيل، يؤكد فسخ العقد الممتد حتى يونيو 2027، وهو ما يفتح الباب أمام نزاع قانوني قد يشغل الأوساط الرياضية في الفترة المقبلة.