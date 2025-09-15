مباريات الأمس
أتوبيسات مجانية لنقل أعضاء الأهلي للمشاركة في الجمعية العمومية

02:26 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

شعار النادي الأهلي

كتب- مصراوي:
قررت إدارة النادي الأهلي توفير أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء من فروع النادي في مدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة إلى مقر الجزيرة، لحضور الجمعية العمومية "الاجتماع الخاص" المقرر انعقاده يوم الجمعة المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساء، ذهابًا وإيابًا.

وجاء ذلك، للتيسير على الأعضاء للمشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي، بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

وحرصت الإدارة أيضًا على توفير عدد من الخدمات، حيث تم تعليق كشوف العضوية في أماكن بارزة بمقر النادي بالجزيرة، حتى يتمكن كل عضو من معرفة رقم لجنته.

فضلًا عن تخصيص نقاط للاستعلام داخل المقر وتقديم المساعدة والرد على أي استفسارات، وتوفير سيارات جولف لنقل الأعضاء بين بوابات النادي وأماكن التصويت، وتأجير "جراجات" الأوبرا والمعلمين وحي غرب بجوار النادي، لخدمة الأعضاء مجانًا طوال اليوم.

نقل للمستشفى فورا.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي

